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Дочь Моники Белуччи выросла и взорвала соцсети 

Диана Товсепова 1 час назад
Иконой красоты современного мира по праву считается итальянская актриса Моника Белуччи. Ее имя давно стало синонимом женственности и страсти, а снимки с ней каждый день публикуют тысячи сообществ в Сети — мужчины мечтают встретить такую же красавицу в жизни, а девушки стремятся быть на нее похожими.
В 2004 году жгучая итальянка Моника родила дочь от своего мужа, французского актера Венсана Касселя, о харизме которого давно ходят легенды. Тут и сошлись гены горячей итальянской женщины, о которой мечтает весь мир, и француза, сводящего слабый пол с ума одним только взглядом.
В результате этой любви родилась белокожая Дева Кассель, о которой никто и не говорил, пока ей не исполнилось 15 лет. С тех пор на юную красавицу обрушилось колоссальное внимание — весь мир стремился посмотреть на дочь одной из самых желанных женщин планеты.
Дева оказалось чувственной брюнеткой с белоснежной кожей и копной темных как ночь кудрей. Девушка унаследовала от матери пухлые губки и пышную фигуру, а от отца глубокие глаза цвета жженой травы (у Венсана они голубые, но все же "запишем" это на его счет).
15-летней Деве Кассель достаточно было всего несколько раз появиться на публике, чтобы весь мир обсуждал, смогла ли она превзойти красоту Моники Белуччи. Ну а "Рамблер" разбирался, почему юную француженку с итальянскими корнями не стоит сравнивать с матерью — "начинка" там уже совсем другая.
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Звёзды , Фото , Моника Белуччи , Венсан Кассель
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