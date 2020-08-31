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Екатерина Диденко рассказала правду о женихе 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Выпрашивала секс»: Диденко рассказала о женихе
Фото: @didenko.katerina
Блогер Екатерина Диденко на своей странице в Instagram рассказала правду о женихе, которого она встретила после смерти мужа.
Девушка написала, что мужчина по имени Юра написал ей почти сразу после трагедии, он предлагал купить у него песню:

«Я сказала, что не умею петь, он обещал научить. Мы начали общаться. Он просил снимать его в сторис — я отказывалась. В моем окружении никто не поддерживал идею с выпуском песни, Юра настаивал».

Позже, как поделилась Екатерина, Юрий пропал, ссылаясь на то, что если она не будет рассказывать о нем подписчикам, то они не смогут общаться. И тогда девушка согласилась на его условия:

«Мы начали снимать вместе видео, иногда это был очень странный контент, который мне не казался правильным, но он убеждал, что так нужно».

Спустя время Диденко поняла, что это были манипуляции со стороны Юрия. И, как оказалось, во всем ей помогла разобраться модель Настя Рыбка:

«Я платила за него везде! Помогала развивать блог! Купила песню, которая мне не нужна за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете — ведь он мог развести меня еще и на брак! В один момент мне написала Настя Рыбка — позвала встретиться пообщаться. И открыла глаза».

Напомним, что супруг Диденко погиб, нырнув в бассейн с сухим льдом на ее день рождения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что солист Little Big объявил о разводе.
Женский форум 8
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