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Галич рассказала о драке с пьяной девушкой блогера 

Елизавета Назарова 51 минуту назад
Галич рассказала о драке с пьяной девушкой
Фото: @galichida
Ида Галич рассказала, как подралась с пьяной девушкой известного блогера. Об этом она сообщила в шоу «Блеф».
По словам Галич, она была в караоке с Гусейном Гасановым, а с ним была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказала блогер, девушка на всех кидалась, а потом вцепилась в волосы Галич.
«Я говорю Гусейну: "Убери свою телку!"» — пояснила блогерша. После этого Гасанов заявил, что это не его девушка и конфликт продолжился на улице возле заведения.

«Я уже ее стукнула. Пришлось приструнить деваху, потому что вела она себя дико ужасно», — добавила Галич.

Блогерше посоветовали написать заявление в полицию на девушку, так как после нападения у нее на теле остались синяки и царапины. Тогда она пожаловалась Гасанову, на что тот ответил "она же просто пьяненькая была".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Настя Ивлеева разделась на спор.
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Звёзды , Гусейн Гасанов , Ида Галич
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