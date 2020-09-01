Галич рассказала о драке с пьяной девушкой

Ида Галич рассказала, как подралась с пьяной девушкой известного блогера. Об этом она сообщила в шоу «Блеф».

По словам Галич, она была в караоке с Гусейном Гасановым , а с ним была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказала блогер, девушка на всех кидалась, а потом вцепилась в волосы Галич.

«Я говорю Гусейну: "Убери свою телку!"» — пояснила блогерша. После этого Гасанов заявил, что это не его девушка и конфликт продолжился на улице возле заведения.

«Я уже ее стукнула. Пришлось приструнить деваху, потому что вела она себя дико ужасно», — добавила Галич.

Блогерше посоветовали написать заявление в полицию на девушку, так как после нападения у нее на теле остались синяки и царапины. Тогда она пожаловалась Гасанову, на что тот ответил "она же просто пьяненькая была".