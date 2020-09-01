Звезда сериала "Папины дочки", актриса Лиза Арзамасова, в последние месяцы часто обсуждается в Сети из-за своего романа с фигуристом Ильей Авербухом.
Поклонники 25-летней актрисы удивлены тем, что у нее отношения с мужчиной, которые на 21 год старше нее.
Сейчас Лиза опубликовала в Сети милый снимок с первоклассницей, дочерью своих друзей, а также поздравила всех с началом учебного года.
@liza_arzamasova
Между тем пользователи Сети стали спрашивать, когда ждать пополнения в паре самой Лизы и Ильи Авербуха.
«А когда от Илюши родите?», «Лиза. Ждем уже вас с маленьким ребеночком», — заметили пользователи.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Арзамасова "засветила" свои отношения в Сети.