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«А когда от Илюши родите?»: звезде «Папиных дочек» намекнули на детей 

Диана Товсепова 2 часа назад
«А когда от Илюши родите?»
Фото: @liza_arzamasova
Звезда сериала "Папины дочки", актриса Лиза Арзамасова, в последние месяцы часто обсуждается в Сети из-за своего романа с фигуристом Ильей Авербухом.
Поклонники 25-летней актрисы удивлены тем, что у нее отношения с мужчиной, которые на 21 год старше нее.
Сейчас Лиза опубликовала в Сети милый снимок с первоклассницей, дочерью своих друзей, а также поздравила всех с началом учебного года.
@liza_arzamasova
Между тем пользователи Сети стали спрашивать, когда ждать пополнения в паре самой Лизы и Ильи Авербуха.

«А когда от Илюши родите?», «Лиза. Ждем уже вас с маленьким ребеночком», — заметили пользователи.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Арзамасова "засветила" свои отношения в Сети.
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Звёзды , Илья Авербух
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