«А когда от Илюши родите?»

Звезда сериала "Папины дочки", актриса Лиза Арзамасова, в последние месяцы часто обсуждается в Сети из-за своего романа с фигуристом Ильей Авербухом

Поклонники 25-летней актрисы удивлены тем, что у нее отношения с мужчиной, которые на 21 год старше нее.

Сейчас Лиза опубликовала в Сети милый снимок с первоклассницей, дочерью своих друзей, а также поздравила всех с началом учебного года.

@liza_arzamasova

Между тем пользователи Сети стали спрашивать, когда ждать пополнения в паре самой Лизы и Ильи Авербуха.