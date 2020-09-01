Собчак раскритиковала российские школы за блат 

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Сети пост, критикующий российские школы. Она перечислила минусы разных образовательных учреждений и попросила подписчиков помочь выбрать школу для ее сына, родившегося в 2016 году.

«Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы», — поделилась Собчак.

Она призналась, что никак не может определиться со школой.

В «платном "рублевском"» образовании Собчак не понравилась атмосфера.

«Вот это все "кто на чем приехал" и "кем у тебя папа работает" как-то не кажется мне здоровым», — написала она.

Собчак также отказалась от идеи отдать ребенка в английскую или немецкую школу, потому как там нет русского языка и литературы.

«Жалко растить ребенка немножко иностранцем, ведь я патриот», — уточнила она, несмотря на то, что образовательные учреждения ей понравились.

Звезда добавила, что в «русских школах везде либо немножко совок, либо блат».