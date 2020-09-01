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Собчак раскритиковала российские школы за блат 

Диана Товсепова 1 час назад
Собчак раскритиковала российские школы за блат
Фото: xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Сети пост, критикующий российские школы. Она перечислила минусы разных образовательных учреждений и попросила подписчиков помочь выбрать школу для ее сына, родившегося в 2016 году.

«Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы», — поделилась Собчак.

Она призналась, что никак не может определиться со школой.
В «платном "рублевском"» образовании Собчак не понравилась атмосфера.

«Вот это все "кто на чем приехал" и "кем у тебя папа работает" как-то не кажется мне здоровым», — написала она.

Собчак также отказалась от идеи отдать ребенка в английскую или немецкую школу, потому как там нет русского языка и литературы.

«Жалко растить ребенка немножко иностранцем, ведь я патриот», — уточнила она, несмотря на то, что образовательные учреждения ей понравились.

Звезда добавила, что в «русских школах везде либо немножко совок, либо блат».
Ранее "Рамблер" сообщал о видео с юной Собчак в ресторане.
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Звёзды , Ксения Собчак
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