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Печерникова сильно пила после убийства мужа 

Мира Маркина 1 час назад
Печерникова ушла в запой после убийства мужа
Фото: Кадр из фильма "Доживем до понедельника"
Скончавшаяся 1 сентября Ирина Печерникова начала сильно пить после смерти актера Александра Соловьева. Артист прославился по роли в фильме "Зеленый фургон".
Ради Печерниковой Соловьев ушел от Людмилы Гниловой, с которой прожил в браке 22 года.
В 2000 актера, который всю жизнь злоупотреблял алкоголем, убили. Соловьев отправился на спектакль и не вернулся домой. Печерникова нашла его лишь после Нового года в морге:

«Его убили в милиции, ударили. От этого удара он, не приходя в сознание, умер. Хотели замять это дело. Думали, что его захоронят с бомжами в общей могиле»,

— вспоминала звезда фильма "Доживем до понедельника".
После смерти Соловьева актриса ушла в запой: она много пила и провела полгода в клинике неврозов. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Волкова разрыдалась после смерти Клюева.
Звёзды , Ирина Печерникова , Александр Соловьев
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