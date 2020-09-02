Печерникова ушла в запой после убийства мужа

Скончавшаяся 1 сентября Ирина Печерникова начала сильно пить после смерти актера Александра Соловьева . Артист прославился по роли в фильме "Зеленый фургон".

Ради Печерниковой Соловьев ушел от Людмилы Гниловой, с которой прожил в браке 22 года.

В 2000 актера, который всю жизнь злоупотреблял алкоголем, убили. Соловьев отправился на спектакль и не вернулся домой. Печерникова нашла его лишь после Нового года в морге:

«Его убили в милиции, ударили. От этого удара он, не приходя в сознание, умер. Хотели замять это дело. Думали, что его захоронят с бомжами в общей могиле»,

— вспоминала звезда фильма "Доживем до понедельника".

После смерти Соловьева актриса ушла в запой: она много пила и провела полгода в клинике неврозов. Об этом сообщает "Комсомольская правда".