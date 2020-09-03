Накануне актриса Кристина Асмус рассказала, как сильно расстроилась из-за того, что ей не удалось отвести дочь в первый класс. Вместо нее это сделал отец девочки Гарик Харламов. Скандальный блогер Лена Миро подняла артистку на смех после ее заявления, обвинив во лжи.
По мнению автора, Кристина просто-напросто врет. Ведь она могла заранее позаботиться о том, чтобы на 1 сентября у нее не было назначено съемок.
«Слезы Кристины — жалкие оправдания. По факту, она добровольно приняла на себя обязательства быть в Геленджике, а теперь ноет, что не смогла приехать, будто ее там удерживают силой»,
— негодует Лена.
Кроме того, блогер уверена, что даже несмотря на съемки, актриса могла бы успеть слетать туда-обратно, чтобы отвести дочь в школу. Но Миро утверждает, что Асмус просто было лень.
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