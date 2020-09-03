Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Асмус публично обвинили во лжи 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Слезы Кристины — жалкие оправдания»
Фото: globallookpress.com
Накануне актриса Кристина Асмус рассказала, как сильно расстроилась из-за того, что ей не удалось отвести дочь в первый класс. Вместо нее это сделал отец девочки Гарик Харламов. Скандальный блогер Лена Миро подняла артистку на смех после ее заявления, обвинив во лжи.
По мнению автора, Кристина просто-напросто врет. Ведь она могла заранее позаботиться о том, чтобы на 1 сентября у нее не было назначено съемок.

«Слезы Кристины — жалкие оправдания. По факту, она добровольно приняла на себя обязательства быть в Геленджике, а теперь ноет, что не смогла приехать, будто ее там удерживают силой»,

— негодует Лена.
Кроме того, блогер уверена, что даже несмотря на съемки, актриса могла бы успеть слетать туда-обратно, чтобы отвести дочь в школу. Но Миро утверждает, что Асмус просто было лень.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Ксения Собчак назвала самого сексуального российского актера.
Видео дня. Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
Звёзды , Гарик Харламов , Ксения Собчак , Кристина Асмус , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабий век короток, как ни старайся»
«Бабий век короток, как ни старайся»
«Какая красивая грудь»
«Какая красивая грудь»
Прилучный переключился на новую «Папину дочку»
Прилучный переключился на новую «Папину дочку»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
04:14
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Звёзды Любовь
Как есть сладости и не вредить здоровью
06:15
Как есть сладости и не вредить здоровью
Еда Здоровье
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
02:19
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
Еда Здоровье
Названы продукты, истощающие нервную систему
10:59
Названы продукты, истощающие нервную систему
Здоровье Еда
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
08:12
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
Звёзды Дети
Что такое трансжиры и почему ими пугают
10:59
Что такое трансжиры и почему ими пугают
Еда Здоровье
Москвичам рассказали правду о сухарях
02:24
Москвичам рассказали правду о сухарях
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение