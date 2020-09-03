По мнению автора, Кристина просто-напросто врет. Ведь она могла заранее позаботиться о том, чтобы на 1 сентября у нее не было назначено съемок.

«Слезы Кристины — жалкие оправдания. По факту, она добровольно приняла на себя обязательства быть в Геленджике, а теперь ноет, что не смогла приехать, будто ее там удерживают силой»,

— негодует Лена.

Кроме того, блогер уверена, что даже несмотря на съемки, актриса могла бы успеть слетать туда-обратно, чтобы отвести дочь в школу. Но Миро утверждает, что Асмус просто было лень.