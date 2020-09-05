Приставы арестовали счета Елены Летучей

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Популярная телеведущая задолжала 350 тысяч рублей. Как сообщают «Известия», судебные приставы приехали в Ярославль, который является официальным местом жительства Елены Летучей. В этом городе у телеведущей и обнаружился долг по кредиту. Об аресте средств ее известили с помощью SMS.

Сообщение о долге появилось на странице УФССП по Ярославской области в соцсети «Вконтакте». Напомним, что в августе Елена Летучая отпраздновала свадебную годовщину в Занзибаре.