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Приставы арестовали счета Елены Летучей из-за долга 

Полина Алферова 1 час назад
Приставы арестовали счета Елены Летучей
Фото: @elenapegas
Популярная телеведущая задолжала 350 тысяч рублей. Как сообщают «Известия», судебные приставы приехали в Ярославль, который является официальным местом жительства Елены Летучей. В этом городе у телеведущей и обнаружился долг по кредиту. Об аресте средств ее известили с помощью SMS.
Сообщение о долге появилось на странице УФССП по Ярославской области в соцсети «Вконтакте». Напомним, что в августе Елена Летучая отпраздновала свадебную годовщину в Занзибаре.
В настоящее время телеведущая вместе со своим супругом Юрием Анашенковым отдыхает в Санкт-Петербурге.
Ранее «Рамблер» писал, что Миро раскритиковала заявление Муцениеце.
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Звёзды , Елена Летучая
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