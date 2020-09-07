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С кем была Марина Анисина до Джиугрды 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает о знаменитой спортсменке Марине Анисиной. Когда-то Марина была фигуристкой и покоряла зрителей всего мира темпераментом и красивыми танцами. Но в последние годы она больше известна как супруга эпатажного актёра Никиты Джигурды. Семейная жизнь пары наполнена громкими событиями, которые затмили достижения Анисиной на льду. С кем крутила романы Марина до замужества и как ей удаётся сохранять отношения с буйным мужем, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Гарик Харламов заразился коронавирусом.
Звёзды , Видео , Любовь , Никита Джигурда , Гарик Харламов , Марина Анисина
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