Кудрявцева рассказала, содержит ли она молодого мужа 

Лера Кудрявцева в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, ведущей которой она является, рассказала, приходится ли ей содержать молодого мужа. Многие уверены, что супруг звезды, 32-летний хоккеист Игорь Макаров, живет за счет Кудрявцевой.
Гости программы обсуждали ситуации, когда мужчина сидит на шее у своей второй половинки:
«У Леры же есть деньги. Она всю жизнь делала себя. Работала на кучу программ. И что? На ней женились только потому, что у нее есть деньги?»,
— задала вопрос Яна Поплавская.
«Он больше меня зарабатывает. Почему, когда мы говорим о любви, мы сразу говорим про деньги»,
— тут же парировала Кудрявцева.
Два года назад у хоккеиста и телеведущей родилась дочь Маша. Макаров младше Кудрявцевой на 16 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что фанаты раскритиковал Кудрявцеву за отдых в Турции.