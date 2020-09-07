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Кудрявцева рассказала, содержит ли она молодого мужа 

Мира Маркина 2 часа назад
Кудрявцева рассказала, содержит ли она молодого мужа
Фото: @leratv
Лера Кудрявцева в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, ведущей которой она является, рассказала, приходится ли ей содержать молодого мужа. Многие уверены, что супруг звезды, 32-летний хоккеист Игорь Макаров, живет за счет Кудрявцевой.
Гости программы обсуждали ситуации, когда мужчина сидит на шее у своей второй половинки:

«У Леры же есть деньги. Она всю жизнь делала себя. Работала на кучу программ. И что? На ней женились только потому, что у нее есть деньги?»,

— задала вопрос Яна Поплавская.

«Он больше меня зарабатывает. Почему, когда мы говорим о любви, мы сразу говорим про деньги»,

— тут же парировала Кудрявцева.
Два года назад у хоккеиста и телеведущей родилась дочь Маша. Макаров младше Кудрявцевой на 16 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что фанаты раскритиковал Кудрявцеву за отдых в Турции.
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Звёзды , Игорь Макаров , Яна Поплавская , Лера Кудрявцева , НТВ
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