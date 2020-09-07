В этом году супруги решили провести отдохнуть в России, — они отправились на две недели в Сочи.

В своем Instagram Татьяна регулярно публиковала фотографии из отпуска и рассказывала о своих впечатлениях. Однако внимательные подписчики заметили, что Брухунова за все дни отпуска ни разу не искупалась в море. На вопрос одной из подписчиц, почему Татьяна так и не посетила пляж, жена Петросяна ответила:

«Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить».

Такое высказывание оскорбило многих подписчиков девушки. Некоторые из них живут в Сочи и, по их мнению, Брухунова могла подобрать более деликатные слова, чтобы не обижать своих поклонников.