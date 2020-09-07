Наталью Ионову, больше известную под псевдонимом Глюкоза, обругали подписчики за чрезмерно откровенный наряд.
Не так давно певица опубликовала в своем Instagram совместное фото с продюсером и автором песен Денисом Ковальским. На кадре Ионова предстала в мини-платье серебристого цвета без бюстгальтера.
@glukozamusic
Подписчики Глюкозы не оценили ее образ и тут же сообщили об этом в комментариях под постом:
«Зачем вообще надо было майку надевать, и без нее норм бы было»,
«Поскромнее надо быть, не девочка уже»,
«Прическа не идет»,
«Титьки на сцену — это святое!»,
«Ужас!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоГлюкозе запретили въезд на Украину.