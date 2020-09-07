Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Поскромнее надо, не девочка уже»: Глюкозу обругали за чересчур откровенное платье 

Мира Маркина 48 минут назад
«Титьки на сцену — это святое!»
Фото: @glukozamusic
Наталью Ионову, больше известную под псевдонимом Глюкоза, обругали подписчики за чрезмерно откровенный наряд.
Не так давно певица опубликовала в своем Instagram совместное фото с продюсером и автором песен Денисом Ковальским. На кадре Ионова предстала в мини-платье серебристого цвета без бюстгальтера.
@glukozamusic
Подписчики Глюкозы не оценили ее образ и тут же сообщили об этом в комментариях под постом:

«Зачем вообще надо было майку надевать, и без нее норм бы было»,

«Поскромнее надо быть, не девочка уже»,

«Прическа не идет»,

«Титьки на сцену — это святое!»,

«Ужас!».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоГлюкозе запретили въезд на Украину.
Видео дня. Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды , Наталья Ионова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
Пять причин чаще есть сливы
Пять причин чаще есть сливы
Покупки в дом, о которых потом все жалеют
Покупки в дом, о которых потом все жалеют
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
10:37
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
Звёзды Дети
Почему полезно спать на животе
04:36
Почему полезно спать на животе
Здоровье
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Как остановить выпадение волос
02:01
Как остановить выпадение волос
Красота Здоровье
Россиян предупредили о дефиците шампанского
00:26
Россиян предупредили о дефиците шампанского
Еда
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
02:13
Как юный хулиган стал фаворитом Пугачевой
Звёзды Любовь
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
01:00
Любовницы, которые разрушили жизнь мужчинам
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение