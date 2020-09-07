Как выглядит дочь Жан-Клода Ван Дамма 

У американского актера и мастера боевых искусств Жан-Клода Ван Дамма два сына и одна дочь от культуристки Глэдис Португез — Бьянка. Внешне девушка выглядит хрупкой, но отец с детства учил ее, как постоять за себя. "Рамблер" рассказывает, чем занимается дочь Жан-Клода Ван Дамма.

Бьянке Ван Варенберг 29 лет. Девушка живет в Нью-Йорке. Как и звездный папа, Бьянка уже показала себя в боевых искусствах. В детстве девочка занималась конькобежным спортом, но, повзрослев, решила пойти по стопам отца и заинтересовалась единоборствами. Сейчас Бьянка с легкостью может повторить трюки Жан-Клода Ван Дамма.

"Благодаря отцу боевые искусства стали интересны моему поколению, и я хочу продолжить его дело", — сказала как-то дочка Ван Дамма.

Кроме того, она снимается в кино. Актерская карьера Бьянки началась в 2008 году с фильма "Специальное задание", где главную роль исполнил ее отец.