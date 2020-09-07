Юлия Снигирь рассказала о бывшей жене Цыганова

После ухода Цыганова из семьи, на актрису посыпались гневные сообщения. Многие называли ее разлучницей, которую не остановило наличие у артиста семерых детей. Однако Снигирь уверяет, что у Евгения с Ириной были проблемы во взаимоотношениях, к которым она не имела никакого отношения. Юлия уверена, что Ирина Леонова не держит ни на кого обиды:

«Я знаю, что Ирина самодостаточный и сильный человек. Она живет жизнью, которой хочет жить. Она не несчастная жертва, думать так — неуважение к ней. У нее все хорошо. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой. Пусть все живут своей жизнью, ведь когда люди начинают рассуждать… Это всех уничтожает».

Актриса также добавила, что дети Цыганова относятся к ней с теплотой:

«Я общаюсь с ними. Они прекрасные, интеллигентные. Дети живут в соседнем доме».

Юлия Снигирь призналась, что обиднее всего ей было слушать колкие высказывания в сторону Цыганова, якобы тот плохой отец.