Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Она не несчастная жертва»: Юлия Снигирь о бывшей жене Евгения Цыганова 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Юлия Снигирь рассказала о бывшей жене Цыганова
Фото: РИА Новости
В 2015 году Евгений Цыганов ушел от жены к Юлии Снигирь. В то время его супруга Ирина Леонова носила под сердцем седьмого ребенка. Подробнее о своей личной жизни Снигирь рассказала в интервью на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
После ухода Цыганова из семьи, на актрису посыпались гневные сообщения. Многие называли ее разлучницей, которую не остановило наличие у артиста семерых детей. Однако Снигирь уверяет, что у Евгения с Ириной были проблемы во взаимоотношениях, к которым она не имела никакого отношения. Юлия уверена, что Ирина Леонова не держит ни на кого обиды:

«Я знаю, что Ирина самодостаточный и сильный человек. Она живет жизнью, которой хочет жить. Она не несчастная жертва, думать так — неуважение к ней. У нее все хорошо. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой. Пусть все живут своей жизнью, ведь когда люди начинают рассуждать… Это всех уничтожает».

Актриса также добавила, что дети Цыганова относятся к ней с теплотой:

«Я общаюсь с ними. Они прекрасные, интеллигентные. Дети живут в соседнем доме».

Юлия Снигирь призналась, что обиднее всего ей было слушать колкие высказывания в сторону Цыганова, якобы тот плохой отец.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой.
Женский форум 4
Звёзды , Юлия Снигирь , Евгений Цыганов , Ирина Леонова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Откуда на свете берутся такие дуры?»
«Откуда на свете берутся такие дуры?»
Время не щадит: звезды, которые резко постарели
Время не щадит: звезды, которые резко постарели
«Наташа, что же ты натворила»
«Наташа, что же ты натворила»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
11:45
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
Красота
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
07:52
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
Здоровье
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
04:35
С кем была Марина Анисина до Джиугрды
Звёзды Любовь
Как выглядели звезды на своих свадьбах
04:15
Как выглядели звезды на своих свадьбах
Звёзды Красота
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
10:37
Звездные мамы, лишившиеся прав на детей
Звёзды Дети
Почему полезно спать на животе
04:36
Почему полезно спать на животе
Здоровье
Какими сейчас стали супермодели 90-х
10:49
Какими сейчас стали супермодели 90-х
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение