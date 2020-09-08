Бузова обрадовала фанатов страстным поцелуем

Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый кадр с возлюбленным Давидом Манукяном и обрадовала подписчиков.
Ранее поклонники певицы были обеспокоены новостью о том, что Бузова якобы рассталась со своим избранником. Однако, судя по всему, влюбленные и не думали расходиться. В Stories Буова поделилась снимком с Манукяном, на котором они страстно целуют друг друга.
Instagram.com/buzova86
Подпись к фото "На ужин" говорит о том, что молодые люди собрались на свидание.
Ранее пара говорила о проблемах в отношениях. Тем временем поклонники Бузовой ожидают, что в скором времени Давид сделает певице предложение.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что хвастовство Бузовой дворянской кровью высмеяли в Сети.