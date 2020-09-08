Бузова обрадовала фанатов страстным поцелуем

Ранее поклонники певицы были обеспокоены новостью о том, что Бузова якобы рассталась со своим избранником. Однако, судя по всему, влюбленные и не думали расходиться. В Stories Буова поделилась снимком с Манукяном, на котором они страстно целуют друг друга.

Instagram.com/buzova86

Подпись к фото "На ужин" говорит о том, что молодые люди собрались на свидание.

Ранее пара говорила о проблемах в отношениях. Тем временем поклонники Бузовой ожидают, что в скором времени Давид сделает певице предложение.