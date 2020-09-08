Жуков рассказал, почему не стал звездой в Европе

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, как упустил возможность прославиться за рубежом. Музыкант дал откровенный комментарий в восьмой части документального фильма "Ленты.ру" "История русской поп-музыки".

В конце 90-х немецкая компания BMG захотела приобрести права на малоизвестный трек группы "Песенка". Жуков согласился, после чего зарубежные музыканты стали выпускать на нее десятки каверов.

Генпродюсер BMG Томас Штайн предлагал артистам «Руки Вверх!» исполнить ее на английском самостоятельно, но Жуков отказался, сославшись на плохое знание языка. В конце концов композицию отдали группе ATC, которая записала на нее кавер Around The World. Впоследствии песня стала хитом в Европе.

«Как только песня стрельнула, мы стали делать на Запад много других. Вы об этом не знаете, но мы открыли лейбл, ездили на все фестивали, где только не были, у нас были англоязычные песни, пытался уже пыхтеть… но уже все»,

— пожаловался Жуков.

По словам певца, эта история "безумно его расстроила на всю жизнь". Позже музыканты заработали на "Песенке" более полутора миллионов долларов за три года.