"Пьяный человек за рулем — это действительно убийца. Я не думаю, что он отсидит весь срок, скорее всего, половину отработает. Может, с человеком что-то произойдет хорошее. Говорят, от тюрьмы да от сумы не зарекайся", — сказала певица.