Певица Виктория Цыганова высказала свое мнение по поводу приговора актеру Михаилу Ефремову. Артистка считает, что суд вынес справедливый вердикт. Об этом она рассказала телеканалу "Царьград".
По мнению Виктории Цыгановой, восемь лет лишения свободы в колонии общего режима — не суровый приговор для Ефремова.
"Пьяный человек за рулем — это действительно убийца. Я не думаю, что он отсидит весь срок, скорее всего, половину отработает. Может, с человеком что-то произойдет хорошее. Говорят, от тюрьмы да от сумы не зарекайся", — сказала певица.
Она добавила, что, возможно, для актера настал момент, чтобы переосмыслить свои поступки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети обрадовались приговору Ефремова.