Блогер Екатерина Диденко, муж которой скончался в результате вечеринки с сухим льдом, презентовала песню. В треке звучат крики ее погибшего супруга и друзей.

Пользователи Сети уже активно обсуждают и критикуют очередную скандальную выходку блогера. Они поинтересовались, есть ли у Диденко предел дозволенного.

"Мы за одну ночь сделали эту аранжировку, в которой звук идет как будто из-под воды. А на заднем плане слышны те самые голоса", — написала блогер.

В социальных сетях возмущены не только криками погибших в песне, но и ее названием. Диденко назвала свой первый трек "Кислород".