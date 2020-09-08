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Диденко записала песню с криками погибшего мужа 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Блогер Екатерина Диденко, муж которой скончался в результате вечеринки с сухим льдом, презентовала песню. В треке звучат крики ее погибшего супруга и друзей.
Пользователи Сети уже активно обсуждают и критикуют очередную скандальную выходку блогера. Они поинтересовались, есть ли у Диденко предел дозволенного.

"Мы за одну ночь сделали эту аранжировку, в которой звук идет как будто из-под воды. А на заднем плане слышны те самые голоса", — написала блогер.

В социальных сетях возмущены не только криками погибших в песне, но и ее названием. Диденко назвала свой первый трек "Кислород".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Диденко раскрыла личность нового любовника.
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