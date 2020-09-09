В Сети разоблачили мужчину Волочковой 

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что отправляется в свадебное путешествие со своим женихом, а соотечественники его разоблачили. Об этом сообщает "Клео.ру".

Волочкова не показывает своего возлюбленного в Сети, а на фотографиях видны лишь части его тела. Она сообщила, что отправляется в свадебное путешествие накануне торжества, но не сообщила, куда. Выяснилось, что она, как и многие звезды, полетела в Турцию.

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Соотечественники нашли балерину и запечатлели ее с новым возлюбленным. Снимков Волочковой с поклонником оказалось много, но его личность установить пока не смогли.

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Пользователи Сети отметили то, как жених балерины за ней ухаживает: проводит с ней время и постоянно фотографирует.