Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

В Сети разоблачили мужчину Волочковой 

Елизавета Назарова 1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что отправляется в свадебное путешествие со своим женихом, а соотечественники его разоблачили. Об этом сообщает "Клео.ру".
Волочкова не показывает своего возлюбленного в Сети, а на фотографиях видны лишь части его тела. Она сообщила, что отправляется в свадебное путешествие накануне торжества, но не сообщила, куда. Выяснилось, что она, как и многие звезды, полетела в Турцию.
baginya.org
Соотечественники нашли балерину и запечатлели ее с новым возлюбленным. Снимков Волочковой с поклонником оказалось много, но его личность установить пока не смогли.
baginya.org
Пользователи Сети отметили то, как жених балерины за ней ухаживает: проводит с ней время и постоянно фотографирует.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ангарская рассказала, почему развелась с иностранцем.
Звёзды , Видео , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом
Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом
Стюардесса удивила фанатов откровенным танцем
Стюардесса удивила фанатов откровенным танцем
«Принцесса Камбоджи»
«Принцесса Камбоджи»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Раскрыта польза жгучих пряностей
20:04
Раскрыта польза жгучих пряностей
Еда Здоровье
Стала известна правда о тестах на беременность
03:13
Стала известна правда о тестах на беременность
Здоровье
Звезды, которые выглядят старше своих лет
03:21
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Красота Звёзды
Диетолог рассказал, как худеть во сне
07:29
Диетолог рассказал, как худеть во сне
Здоровье Еда
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
03:26
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
Красота
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
00:30
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
Звёзды Любовь
Как выглядит повзрослевшая дочь Юлии Началовой
03:30
Как выглядит повзрослевшая дочь Юлии Началовой
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение