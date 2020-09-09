Телеведущая Алена Водонаева рассказала об отношениях с богатым ухажером, который забрал у нее все подарки. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая вспомнила случаи из своей жизни после новости о том, что Владислав Доронин подает иск на супермодель Наоми Кэмпбелл , с которой был в отношениях семь лет назад. Бизнесмен захотел отсудить дорогие подарки, которые вручил бывшей возлюбленной.

Аналогичная ситуация произошла и у Водонаевой. Когда ей было 18 лет, и она жила в Тюмени, ее молодым человеком был "не последний человек в городе, сынок очень богатого папы".

"Он задаривал меня дорогими подарками, и я уже в 18 лет знала, что такое золотые очки Cartier и другие брендовые вещи. Все это он мне дарил. Кроме того, телефоны тогда выглядели так — диск с цифрами и трубка, а он подарил мне переносной домашний телефон, что было, естественно, очень круто", — написала Водонаева.

@alenavodonaeva

Когда она решила расстаться с молодым человеком, он забрал все, что когда-либо ей дарил: