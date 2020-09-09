Певица Алла Пугачева высказала свое мнение о состоянии современной музыки. Примадонна отечественной эстрады приняла участие в YouTube-шоу "Музыкалити", которое ведет ее супруг Максим Галкин.
На передаче Алле Пугачевой и рэперу Баста дали послушать треки современных артистов: Доры, Niletto, Клавы Коки, Элджея, Скриптонита и Dequine. Особенно артистку удивила музыка Моргенштерна. На вопрос Галкина о том, знает ли она, кто это, Пугачева ответила:
"Нет, я не знаю. Я с шаманами не дружу".
В конце шоу Максим Галкин попросил гостей высказать свое мнение о современной музыке.
"Многое мое окружение считает, что это просто какой-то гной выливается. Пока гной не выльется весь, рана не зарубцуется. И те лучшие, которые в современном контексте работают, и должны рубцевать эту рану", — сказала Алла Пугачева.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой.