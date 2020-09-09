Певица Алла Пугачева высказала свое мнение о состоянии современной музыки. Примадонна отечественной эстрады приняла участие в YouTube-шоу "Музыкалити", которое ведет ее супруг Максим Галкин

На передаче Алле Пугачевой и рэперу Баста дали послушать треки современных артистов: Доры, Niletto, Клавы Коки, Элджея, Скриптонита и Dequine. Особенно артистку удивила музыка Моргенштерна. На вопрос Галкина о том, знает ли она, кто это, Пугачева ответила:

"Нет, я не знаю. Я с шаманами не дружу".

В конце шоу Максим Галкин попросил гостей высказать свое мнение о современной музыке.