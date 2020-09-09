Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Какой-то гной выливается»: Пугачева послушала современную музыку 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Певица Алла Пугачева высказала свое мнение о состоянии современной музыки. Примадонна отечественной эстрады приняла участие в YouTube-шоу "Музыкалити", которое ведет ее супруг Максим Галкин.
На передаче Алле Пугачевой и рэперу Баста дали послушать треки современных артистов: Доры, Niletto, Клавы Коки, Элджея, Скриптонита и Dequine. Особенно артистку удивила музыка Моргенштерна. На вопрос Галкина о том, знает ли она, кто это, Пугачева ответила:

"Нет, я не знаю. Я с шаманами не дружу".

В конце шоу Максим Галкин попросил гостей высказать свое мнение о современной музыке.

"Многое мое окружение считает, что это просто какой-то гной выливается. Пока гной не выльется весь, рана не зарубцуется. И те лучшие, которые в современном контексте работают, и должны рубцевать эту рану", — сказала Алла Пугачева.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой.
Звёзды , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наши бабы рожают от пузатого быдла в сланцах»
«Наши бабы рожают от пузатого быдла в сланцах»
«Разница в возрасте стала очевидна»
«Разница в возрасте стала очевидна»
Тарзан показал свой инструмент
Тарзан показал свой инструмент
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
03:03
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
Звёзды
Раскрыта польза жгучих пряностей
20:04
Раскрыта польза жгучих пряностей
Еда Здоровье
Стала известна правда о тестах на беременность
03:13
Стала известна правда о тестах на беременность
Здоровье
Звезды, которые выглядят старше своих лет
03:21
Звезды, которые выглядят старше своих лет
Красота Звёзды
Диетолог рассказал, как худеть во сне
07:29
Диетолог рассказал, как худеть во сне
Здоровье Еда
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
03:26
Какой была «невеста Франкенштейна» в молодости
Красота
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
00:30
Максим Галкин прокомментировал развод с Пугачевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение