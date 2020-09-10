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Актриса Юлия Хлынина тайно вышла замуж 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актриса Юлия Хлынина тайно вышла замуж
Фото: РИА Новости
Звезда сериала «Закон каменных джунглей» тайно вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского. Об этом радостном событии Юлия сообщила на личной странице в Instagram.
@yulia_hlynina
Вот, как актриса подписала снимок:

«Весной самоизолировалась глубоко в семью».

Избранником Хлыниной стал предприниматель Алексей Милевский. Об их отношениях стало известно лишь в июле прошлого года.
Алексей является инвестиционным директором Mail.ru Group. Как сообщается, в прошлом году его имя попало в рейтинг тридцати самых перспективных россиян до 30 лет по версии издания Forbes.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Кафельникова показала снимки с неизвестным мужчиной.
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Звёзды , Юлия Хлынина , Mail.ru Group
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