Актриса Юлия Хлынина тайно вышла замуж 

Звезда сериала «Закон каменных джунглей» тайно вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского. Об этом радостном событии Юлия сообщила на личной странице в Instagram.
@yulia_hlynina
Вот, как актриса подписала снимок:
«Весной самоизолировалась глубоко в семью».
Избранником Хлыниной стал предприниматель Алексей Милевский. Об их отношениях стало известно лишь в июле прошлого года.
Алексей является инвестиционным директором Mail.ru Group. Как сообщается, в прошлом году его имя попало в рейтинг тридцати самых перспективных россиян до 30 лет по версии издания Forbes.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Кафельникова показала снимки с неизвестным мужчиной.