Актриса Юлия Хлынина тайно вышла замуж 

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Звезда сериала «Закон каменных джунглей» тайно вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского. Об этом радостном событии Юлия сообщила на личной странице в Instagram.

@yulia_hlynina

Вот, как актриса подписала снимок:

«Весной самоизолировалась глубоко в семью».

Избранником Хлыниной стал предприниматель Алексей Милевский. Об их отношениях стало известно лишь в июле прошлого года.