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«Наш союз не выдержал»: Тимати расстался с Решетовой 

Диана Товсепова 42 минуты назад
Слухи о том, что рэпер и продюсер Тимати расстается со своей возлюбленной Анастасией Решетовой подтвердились.
Модель написала об этом в своем Instagram:

"Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны.

Девушка пояснила, что за годы их отношений, она изменилась, и поменялись ее взгляды на жизнь. Однако в расставании с Тимати "не замешаны посторонние люди".
При этом Анастасия планирует мирно воспитывать с Тимати их общего сына Ратмира.

"Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу…", — заключила она.

Ранее "Рамблер" сообщал отайном послании Анастасии Решетовой.
Женский форум
Звёзды , Видео , Анастасия Решетова , Тимати
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