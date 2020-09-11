Слухи о том, что рэпер и продюсер Тимати расстается со своей возлюбленной Анастасией Решетовой подтвердились.
Модель написала об этом в своем Instagram:
"Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны.
Девушка пояснила, что за годы их отношений, она изменилась, и поменялись ее взгляды на жизнь. Однако в расставании с Тимати "не замешаны посторонние люди".
При этом Анастасия планирует мирно воспитывать с Тимати их общего сына Ратмира.
"Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу…", — заключила она.
Ранее "Рамблер" сообщал отайном послании Анастасии Решетовой.