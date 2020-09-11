Слухи о том, что рэпер и продюсер Тимати расстается со своей возлюбленной Анастасией Решетовой подтвердились.

Модель написала об этом в своем Instagram:

"Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны.

Девушка пояснила, что за годы их отношений, она изменилась, и поменялись ее взгляды на жизнь. Однако в расставании с Тимати "не замешаны посторонние люди".

При этом Анастасия планирует мирно воспитывать с Тимати их общего сына Ратмира.