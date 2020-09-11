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Успенская вышла в блестящем мини-платье и рассорила фанатов 

Диана Товсепова 3 часа назад
"Королева шансона" Любовь Успенская опубликовала в своем Instagram смелое фото, на котором позирует в блестящем мини-платье.
@uspenskayalubov_official
Поклонники 66-летней звезды стали громко обсуждать снимок, разделившись на два лагеря. Одни восхищались тем, как выглядит певица, а вторые писали, что в 66 лет так одеваться уже неприлично.

«Песни хороши, но ведет себя как малолетка», «Ах, какая женщина, мне б такую», «Люба-Любонька», «На себя не похожа, кукла», «Мой кумир», «А кто-то комменты удаляет, похоже…», «Любонька всем нос утерла. Давятся слюной от зависти. Молодец. Красивая, секси!», «Ну стара уже, а все ляхи напоказ», — писали в комментариях россияне.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как дочь Любови Успенской вышла в эфир "под кайфом".
Звёзды , Видео , Любовь Успенская
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