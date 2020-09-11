Слухи о том, что рэпер и продюсер Тимати расстается со своей возлюбленной Анастасией Решетовой подтвердились.

Модель написала об этом в своем Instagram:

"Этот год стал тяжелой проверкой̆ на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе".

"У Тимура Юнусова явно прослеживается проблема. Баба должна быть высокой. Свежей. Красивой. Пройти череду улучшений внешности в клиниках пластической хирургии. Родить. Быть слитой.

Рожавшую Тимурка не хочет…".

При этом Миро считает, что Тимати просто каждый раз повторяет свои отношения:

"Какой бы умной ты ни была. Какой бы красавицей. Ты не женишь Тимурку на себе, потому что у него — поведенческий патерн.

Ошибка будущей наложницы Тимура в том, что она вполне здраво рассудит: Шишкова — полная дура, Решетова — испортила отношения с мамой Юнусова. Ошиблась и со ставкой на папу Тимура — она, как оказалось, не имеет на сына влияния. "

Блогер уверена, что само желание строить любовь с Тимати уже ошибочно.

"Ошибка происходит в самом начале — связавшись с Юнусовым, ты уже ошиблась.

Решетову мне жалко. Красивая девка. Как и Шишкова, впрочем, не имеющая теперь личной жизни.

Как мне кажется, там условия расставания жесткие — после Тимура, родов, ты не имеешь права больше давать никому…", — считает блогер.

При этом Миро считает, что финал романов с рэпером будет одинаковым: