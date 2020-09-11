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Солистка «Винтажа» заявила о попытке изнасилования девушкой 

Рамблер 56 минут назад
«Она меня практически изнасиловала»
Фото: globallookpress.com
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева шокировала общественность неожиданным признанием. В беседе с Вячеславом Манучаровым в его шоу на YouTube-канале певица рассказала о попытке изнасилования однокурсницей.
По словам исполнительницы, в те времена, когда она училась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ее домогалась неизвестная девушка в ее собственной комнате. Однажды ночью Плетнева проснулась от того, что на ней лежала голая незнакомка.

«Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу»,

— призналась певица.
Кроме того, Анна призналась, что регулярно употребляет алкоголь. В ответ на вопрос ведущего, как ей удается избегать усталости, Плетнева заявила, что «подбухивает». По словам звезды, крепкие напитки позволяет ей в любой ситуации чувствовать себя в заводном расположении духа. При этом певица утверждает, что ни о каком алкоголизме речи не идет, мол она всегда знает, когда остановиться.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Тимати расстался с Решетовой.
Женский форум 5
Звёзды , Илья Глазунов , Тимати , Анна Плетнева
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