Наташа Королева высказалась об измене Тарзана 

Певица Наташа Королева высказалась после ограбления и измены своего супруга. Видео с подписью она опубликовала в Instagram.
Поклонники уверены, что Королева простила поступок мужа. В Сети она опубликовала видео, где они поют и подписала его цитатой о силе любви.
"Сила любви может пройти любые испытания", — написала звезда.
Поклонники неоднозначно отреагировали на новый пост Королевой. Они уверены, что Тарзану нужно загладить вину.
"Молодец, Наташа. А вот Тарзану нужно подумать о своем странном поведении", "Тарзану, конечно, петь не надо, а вот сила любви действительно способна на многое"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Муцениеце посмеялась над расставанием Решетовой и Тимати.