Наташа Королева высказалась об измене Тарзана 

Певица Наташа Королева высказалась после ограбления и измены своего супруга. Видео с подписью она опубликовала в Instagram.

Поклонники уверены, что Королева простила поступок мужа. В Сети она опубликовала видео, где они поют и подписала его цитатой о силе любви.

"Сила любви может пройти любые испытания", — написала звезда.

Поклонники неоднозначно отреагировали на новый пост Королевой. Они уверены, что Тарзану нужно загладить вину.