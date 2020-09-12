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Наташа Королева высказалась об измене Тарзана 

Елизавета Назарова 49 минут назад
Певица Наташа Королева высказалась после ограбления и измены своего супруга. Видео с подписью она опубликовала в Instagram.
Поклонники уверены, что Королева простила поступок мужа. В Сети она опубликовала видео, где они поют и подписала его цитатой о силе любви.

"Сила любви может пройти любые испытания", — написала звезда.

Поклонники неоднозначно отреагировали на новый пост Королевой. Они уверены, что Тарзану нужно загладить вину.

"Молодец, Наташа. А вот Тарзану нужно подумать о своем странном поведении", "Тарзану, конечно, петь не надо, а вот сила любви действительно способна на многое"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Муцениеце посмеялась над расставанием Решетовой и Тимати.
Звёзды , Видео , Тимати , Наташа Королева
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