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Миро высказалась о поведении Тимати после расставания 

Елизавета Назарова 2 часа назад
«У Тимурки этих самых яиц нет»
Фото: @timatiofficial
Лена Миро в своем блоге продолжает обсуждать расставание Тимати и Анастасии Решетовой. Пока обе бывшие девушки высказались по ситуации, блогер обратила внимания, что сам рэпер не спешит давать комментарии.

"Тимур Юнусов перестал пилить фоточки, прикрыл комментарии и типа весь такой — в домике. Это поведение не мужчины, а маленького, простите, пакостника" (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

При этом Миро винит в таком поведении маму Тимати, Симону Юнусову, которая, по слухам, и спровоцировала расставание своего сына с возлюбленными.

"Я не обвиняю Тимура за сливы. У него такой стереотип поведения — спасибо маме. Не только жить и строить отношения по выверенной схеме «высокая баба — родила — бросил», но и потом пережидать в домике, пиликая на скрипочке по присмотром мамы"

Также блогер отметила, что, несмотря на то, что Кешетова долго игнорировала вопросы о расставании пары, все же призналась, что ее отношения с Тимати закончились.

"Насте хватило яиц признать, что её слили. У Тимурки этих самых яиц нет — отмолчался"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро высказалась о "девках" Тимати.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Лена Миро
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