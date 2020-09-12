«У Тимурки этих самых яиц нет»

"Тимур Юнусов перестал пилить фоточки, прикрыл комментарии и типа весь такой — в домике. Это поведение не мужчины, а маленького, простите, пакостника" (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

При этом Миро винит в таком поведении маму Тимати, Симону Юнусову, которая, по слухам, и спровоцировала расставание своего сына с возлюбленными.

"Я не обвиняю Тимура за сливы. У него такой стереотип поведения — спасибо маме. Не только жить и строить отношения по выверенной схеме «высокая баба — родила — бросил», но и потом пережидать в домике, пиликая на скрипочке по присмотром мамы"

Также блогер отметила, что, несмотря на то, что Кешетова долго игнорировала вопросы о расставании пары, все же призналась, что ее отношения с Тимати закончились.