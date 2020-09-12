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Анастасия Заворотнюк вышла на связь в Instagram 

Елизавета Назарова 1 час назад
Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь
Фото: @a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь в своем Instagram. На ее личном аккаунте появилась совместная фотография с супругом.
Аккаунт Анастасии Заворотнюк сделал репост записи о годовщине свадьбы актрисы и фигуриста Петра Чернышева. 12 сентября они отмечают 12 лет со дня регистрации брака. Сама публикация была сделана в аккаунте, поддерживающем актрису и ее семью.
@a_zavorotnyuk
Несмотря на то, что фотография архивная, она стала одной из первых за долгое время. На официальной странице Заворотнюк давно не было записей и постов. Последняя публикация датируется 13 апреля.
Ранее "Рамблер" сообщал, что СМИ сообщили об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк.
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