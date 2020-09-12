Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь в своем Instagram. На ее личном аккаунте появилась совместная фотография с супругом.

Аккаунт Анастасии Заворотнюк сделал репост записи о годовщине свадьбы актрисы и фигуриста Петра Чернышева . 12 сентября они отмечают 12 лет со дня регистрации брака. Сама публикация была сделана в аккаунте, поддерживающем актрису и ее семью.

@a_zavorotnyuk

Несмотря на то, что фотография архивная, она стала одной из первых за долгое время. На официальной странице Заворотнюк давно не было записей и постов. Последняя публикация датируется 13 апреля.