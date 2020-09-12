«Утрись: ты ей больше не нужен!»

В частности, Миро прокомментировала его запись в личном аккаунте:

«В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "СОГЛАСНА!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы».

Исхаков вспомнил о свадьбе и признался, что с благодарностью и нежностью вспоминает годы совместной жизни.

«Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался», — подчеркнул Дмитрий.

Однако Лена Миро сочла такое поведение жалким:

«Не мужик, а какая-то сентиментальная и откровенно туповатая брошенка».

Блогер подчеркнула, что не видит смысла в таком «публичном нытье»:

«Зачем публично ныть и навязываться той, которой ты больше не нужен? За-чем?»

Более того, она считает, что такое поведение ставит в неловкое положение и Полину:

«Жалкий брошенка продолжает выставлять себя, а заодно и Полинку на посмешище. Ведь если баба жила с чмом, то ведь и к ней возникают вопросы, не так ли?»

Миро также дала несколько советов брошенным мужчинам: