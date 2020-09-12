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«Утрись: ты ей больше не нужен!»: Миро унизила бывшего мужа Гагариной 

Полина Алферова 1 час назад
«Утрись: ты ей больше не нужен!»
Фото: @isxakov
Так озаглавила свою очередную публикацию блогер Лена Миро, посвященную бывшему мужу певицы — фотографу Дмитрию Исхакову.
В частности, Миро прокомментировала его запись в личном аккаунте:
«В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "СОГЛАСНА!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы».
Исхаков вспомнил о свадьбе и признался, что с благодарностью и нежностью вспоминает годы совместной жизни.
«Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался», — подчеркнул Дмитрий.
Однако Лена Миро сочла такое поведение жалким:

«Не мужик, а какая-то сентиментальная и откровенно туповатая брошенка».

Блогер подчеркнула, что не видит смысла в таком «публичном нытье»:
«Зачем публично ныть и навязываться той, которой ты больше не нужен? За-чем?»
Более того, она считает, что такое поведение ставит в неловкое положение и Полину:

«Жалкий брошенка продолжает выставлять себя, а заодно и Полинку на посмешище. Ведь если баба жила с чмом, то ведь и к ней возникают вопросы, не так ли?»

Миро также дала несколько советов брошенным мужчинам:
«Не лезьте к женщине со своим совершенно ненужным ей общением. Оставьте её в покое. Не позорьте ни себя, ни её».
Ранее «Рамблер» писал, что Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь.
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Звёзды , Дмитрий Исхаков , Лена Миро
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