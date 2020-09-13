Наталья Рудова станцевала тверк на чужой свадьбе и опозорилась.
12 сентября 37-летняя актриса посетила бракосочетание своих друзей, после чего опубликовала в Instagram видео, на котором танцует на банкете. Рудова исполнила популярный танец тверк.
Актриса слегка задрала мини-платье, согнула колени и попробовала исполнить танец, насмешив других гостей свадьбы.
Очевидно, этим видео Рудова хотела повеселить подписчиков. Однако аудитория актрисы не сочла видеоролик забавным:
«Когда срочно хочешь замуж», «Это что за конвульсии?», «Для такой красивой девушки это очень вульгарно и пошло», «Не знает как уже себя кому-нибудь навязать», «И думает что это прикольно? Это отвратительно».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Рудова отреагировала на слухи о новом романе и беременности.