Наталья Рудова станцевала тверк на чужой свадьбе и опозорилась.

12 сентября 37-летняя актриса посетила бракосочетание своих друзей, после чего опубликовала в Instagram видео, на котором танцует на банкете. Рудова исполнила популярный танец тверк.

Актриса слегка задрала мини-платье, согнула колени и попробовала исполнить танец, насмешив других гостей свадьбы.

Очевидно, этим видео Рудова хотела повеселить подписчиков. Однако аудитория актрисы не сочла видеоролик забавным: