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«Это отвратительно»: Рудову осудили за нелепый тверк на свадьбе 

Мира Маркина 1 час назад
Наталья Рудова станцевала тверк на чужой свадьбе и опозорилась.
12 сентября 37-летняя актриса посетила бракосочетание своих друзей, после чего опубликовала в Instagram видео, на котором танцует на банкете. Рудова исполнила популярный танец тверк.
Актриса слегка задрала мини-платье, согнула колени и попробовала исполнить танец, насмешив других гостей свадьбы.
Очевидно, этим видео Рудова хотела повеселить подписчиков. Однако аудитория актрисы не сочла видеоролик забавным:

«Когда срочно хочешь замуж», «Это что за конвульсии?», «Для такой красивой девушки это очень вульгарно и пошло», «Не знает как уже себя кому-нибудь навязать», «И думает что это прикольно? Это отвратительно».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Рудова отреагировала на слухи о новом романе и беременности.
Звёзды , Видео , Наталья Рудова
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