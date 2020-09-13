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«Катафалк — отработанная тема»: Собчак и Богомолов готовят сюприз на ситцевую свадьбу 

Мира Маркина 2 часа назад
«Катафалк — отработанная тема»
Фото: @xenia_sobchak
Константин Богомолов в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ рассказал, что они с Ксенией Собчак готовят сюрприз на ситцевую свадьбу. Однако пока звезды не раскрывают всех подробностей.
Журналисты поинтересовались, проедутся ли супруги вновь на катафалке, как было в день их свадьбы:

«Катафалк — отработанная тема»,

— ответил Богомолов.
Среди приглашенных на ситцевую свадьбу звезд — Филипп Киркоров. Певец уже пообещал Собчак дорогой подарок:

«Пусть Ксения озвучит вишлист. Сейчас так модно. Это правильно. Я выбираю что-нибудь подороже, как на свадьбе Светланы Бондарчук. Там подарил картину за 15 тысяч евро».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак раскритиковала Петрова и Прилучного в пух и прах.
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