Изменивший Королевой Тарзан накинулся на СМИ

Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, обратился к журналистам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь. По словам супруга Наташи Королевой, за последнее время в СМИ появилось огромное количество ложной информации о его семье.
Более того, распространилось много слухов с нарушением закона:
«Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе моральный. В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий».
На днях стало известно, что Королева подала в суд на двух девушек, укравших у нее ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей. Как оказалось, пока певица была в отпуске, Тарзан привел домой двух женщин. По мнению большинства, танцор изменял жене. Сама артистка позже писала, что "сила любви может пройти любые испытания", намекая на то, что она простила мужа.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Наташа Королева высказалась об измене Тарзана.