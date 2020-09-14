Изменивший Королевой Тарзан накинулся на СМИ

Сергей Глушко , больше известный под псевдонимом Тарзан, обратился к журналистам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь. По словам супруга Наташи Королевой, за последнее время в СМИ появилось огромное количество ложной информации о его семье.

Более того, распространилось много слухов с нарушением закона:

«Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе моральный. В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий».

На днях стало известно, что Королева подала в суд на двух девушек, укравших у нее ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей. Как оказалось, пока певица была в отпуске, Тарзан привел домой двух женщин. По мнению большинства, танцор изменял жене. Сама артистка позже писала, что "сила любви может пройти любые испытания", намекая на то, что она простила мужа.