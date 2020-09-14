Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Требуем прекратить вмешательства в частную жизнь»: изменивший Королевой Тарзан обратился к СМИ 

Мира Маркина 41 минуту назад
Изменивший Королевой Тарзан накинулся на СМИ
Фото: @tarzan___official
Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, обратился к журналистам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь. По словам супруга Наташи Королевой, за последнее время в СМИ появилось огромное количество ложной информации о его семье.
Более того, распространилось много слухов с нарушением закона:

«Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе моральный. В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий».

На днях стало известно, что Королева подала в суд на двух девушек, укравших у нее ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей. Как оказалось, пока певица была в отпуске, Тарзан привел домой двух женщин. По мнению большинства, танцор изменял жене. Сама артистка позже писала, что "сила любви может пройти любые испытания", намекая на то, что она простила мужа.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Наташа Королева высказалась об измене Тарзана.
Видео дня. Как сегодня выглядят дети рано погибших звезд
Женский форум
Звёзды , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом
Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом
Звезды, которые страдают от психических расстройств
Звезды, которые страдают от психических расстройств
Новая девушка Питта показала фигуру
Новая девушка Питта показала фигуру
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение