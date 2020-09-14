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Экс-солистка «Блестящих» рассказала о затяжных запоях 

Мира Маркина 2 часа назад
Экс-солистка группы "Блестящие", Надя Ручка, в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказала, что спивалась, когда ей было 19 лет.

«Я пила, был у меня такой период в жизни. На меня было совершено нападение. В 19 лет. У меня не было друзей. Не было людей, которые могли бы помочь. Я одна приехала тогда в Москву учиться. Я не хотела звонить родителям и рассказывать о своих проблемах»,

— откровенно рассказала певица.
По словам исполнительницы, она могла неделями находиться дома. Лишь алкоголь помогал ей выстраивать коммуникацию с людьми:

«Я покупала себе алкоголь. Поняла, что когда выпиваю, то могу разговаривать с людьми. Я открывала рот и не могла без алкоголя слова сказать. Даже не пьянела. Прямо с утра просыпалась и пила в течение дня. Так продолжалось девять месяцев».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем из-за Орбакайте.
Звёзды , Видео , Надя Ручка , НТВ
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