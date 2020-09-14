Экс-солистка «Блестящих» рассказала о затяжных запоях 

«Я пила, был у меня такой период в жизни. На меня было совершено нападение. В 19 лет. У меня не было друзей. Не было людей, которые могли бы помочь. Я одна приехала тогда в Москву учиться. Я не хотела звонить родителям и рассказывать о своих проблемах»,