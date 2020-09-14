«Надоели эти собаки бездомные»

На днях звезда отвечала на вопросы поклонников и затронула тему отношений с мужчинами. Сама Водонаева была замужем дважды, и оба раза инициировала развод.

Блогер призвала своих подписчиц не бояться разрывать отношения, даже если в браке есть дети:

«Развод не смерть. У тебя есть ребенок, приди в себя прямо сейчас. Ему нужна здоровая самодостаточная мать. Ноги в руки — и вперед по тропе новой жизни. Не сиди, не ной, сопли на кулак не наматывай. Займись собой, общайся с мужчинами»,

— дала совет одной из поклонниц Водонаева.

Далее Алена высказала свое мнение по поводу мужчин, у которых нет собственной недвижимости. Звезда уверена, что с такими не стоит строить отношения: