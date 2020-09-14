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«Надоели эти собаки бездомные»: Водонаева высмеяла мужчин без собственного жилья 

Мира Маркина 1 час назад
«Надоели эти собаки бездомные»
Фото: @alenavodonaeva
Алена Водонаева высмеяла мужчин без собственного жилья.
На днях звезда отвечала на вопросы поклонников и затронула тему отношений с мужчинами. Сама Водонаева была замужем дважды, и оба раза инициировала развод.
Блогер призвала своих подписчиц не бояться разрывать отношения, даже если в браке есть дети:

«Развод не смерть. У тебя есть ребенок, приди в себя прямо сейчас. Ему нужна здоровая самодостаточная мать. Ноги в руки — и вперед по тропе новой жизни. Не сиди, не ной, сопли на кулак не наматывай. Займись собой, общайся с мужчинами»,

— дала совет одной из поклонниц Водонаева.
Далее Алена высказала свое мнение по поводу мужчин, у которых нет собственной недвижимости. Звезда уверена, что с такими не стоит строить отношения:

«Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Водонаева рассказала о богатом ухажере из прошлого.
Женский форум 5
Звёзды , Алена Водонаева
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