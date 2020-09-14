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Нарколог рассказала, что будет с Ефремовым без алкоголя в тюрьме 

Мира Маркина 1 час назад
Нарколог и доктор медицинских наук Инна Зражевская в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказала, что будет с Михаилом Ефремовым без алкоголя в тюрьме:

«В чем опасность, когда резко человек лишается алкоголя. Есть такое понятие как синдром отмены, он может быть осложненный или неосложненный. Первый — это то, что в народе называют ломкой, второй, когда у человека может случиться эпиприступ, потеря сознания, судороги. Учитывая, что человек еще и в возрасте, может обостриться ишемическая болезнь. К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания».

Специалисты уверены, что актеру необходимо наблюдение врачей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО.
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН , НТВ
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