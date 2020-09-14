«В чем опасность, когда резко человек лишается алкоголя. Есть такое понятие как синдром отмены, он может быть осложненный или неосложненный. Первый — это то, что в народе называют ломкой, второй, когда у человека может случиться эпиприступ, потеря сознания, судороги. Учитывая, что человек еще и в возрасте, может обостриться ишемическая болезнь. К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания».