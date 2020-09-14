Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Связи на стороне — это не испытание любви»: Миро высмеяла Королеву, простившую Тарзану измену 

Мира Маркина 3 часа назад
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
Фото: @koroleva__star
Скандально известный светский хроникер Лена Миро высмеяла Наташу Королеву, которой не так давно изменил Сергей Глушко, больше известный как Тарзан.
После того, как стало известно о случившемся, в своем Instagram певица заявила, что "сила любви может пройти любые испытания". И это несмотря на то, что 23-летняя любовница Тарзана призналась, что беременна от танцовщика.
По мнению Миро, измена Глушко стала бумерангом для Королевой, которая в свое время увела из семьи Игоря Николаева:

"В своё время Наташка висела на женатом Игоре Николаеве, теперь же на её муже висит какая-то 23-летняя девица, ещё и, по всей вероятности, от него беременная.

Всё логично, предсказуемо, зубодробительно скучно. Простейшие организмы.

Только вот при чём тут сила любви?".

Блогер убеждена, что измены — это лишь показатель неуважения к партнеру, но не более:

"Связи на стороне — это не испытание любви, а полное отсутствие любви и уважения, как к партнёру, так и к себе. Это сила нелюбви какая-то. Где тут любовь?

Мы с вами — нормальные люди — это понимаем, а те, чей мозг не был укреплён хорошим образованием, но был поранен кривыми зеркалами Эскортограма, не видят очевидного".

В заключение поста Миро отметила, что Королева, безуспешно пытаясь омолодиться, боится взглянуть правде в глаза:

"Наташка, неистово обрабатывая свои фотографии, бежит от реальности, в которой она — толстенькая, одутловатая бабуся, и ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан и едет. Да, именно так лично я вижу эту пару. ".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Королева высказалась об измене Тарзана.
Видео дня. Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк
Стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк
«Грудь вся вывалилась»
«Грудь вся вывалилась»
Звезды с «грустным» бюстом
Звезды с «грустным» бюстом
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Женщина увидела синих человечков вместо детей
00:13
Женщина увидела синих человечков вместо детей
Дети
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
20:00
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
Еда Здоровье
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
20:00
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
Еда Здоровье
Обнародованы доказательства неверности Тарзана
03:10
Обнародованы доказательства неверности Тарзана
Звёзды Любовь
Методы избавления от похмелья, которые не работают
04:21
Методы избавления от похмелья, которые не работают
Здоровье
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение