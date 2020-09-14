«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»

Скандально известный светский хроникер Лена Миро высмеяла Наташу Королеву, которой не так давно изменил Сергей Глушко, больше известный как Тарзан.

После того, как стало известно о случившемся, в своем Instagram певица заявила, что "сила любви может пройти любые испытания". И это несмотря на то, что 23-летняя любовница Тарзана призналась, что беременна от танцовщика.

По мнению Миро, измена Глушко стала бумерангом для Королевой, которая в свое время увела из семьи Игоря Николаева:

"В своё время Наташка висела на женатом Игоре Николаеве, теперь же на её муже висит какая-то 23-летняя девица, ещё и, по всей вероятности, от него беременная.

Всё логично, предсказуемо, зубодробительно скучно. Простейшие организмы.

Только вот при чём тут сила любви?".

Блогер убеждена, что измены — это лишь показатель неуважения к партнеру, но не более:

"Связи на стороне — это не испытание любви, а полное отсутствие любви и уважения, как к партнёру, так и к себе. Это сила нелюбви какая-то. Где тут любовь?

Мы с вами — нормальные люди — это понимаем, а те, чей мозг не был укреплён хорошим образованием, но был поранен кривыми зеркалами Эскортограма, не видят очевидного".

В заключение поста Миро отметила, что Королева, безуспешно пытаясь омолодиться, боится взглянуть правде в глаза: