Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд

Ведущая шоу "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась, чтобы уехать в Италию к супругу и дочери.

В беседе с изданием StarHit Ландер также рассказала о впечатлениях от переезда в Европу:

«Когда я почувствую необходимость приехать в Россию, то просто куплю билет и прилечу. Как я, например, летаю в Израиль, где тоже жила, работала и оставила частичку своего сердца».

По словам телеведущей, жизнь в Москве представляет собой "сплошной бег". Сейчас она хочет попробовать себя в роли актрисы:

«Я решила шикануть и наконец-то жить так, как мне хочется»,

— пояснила Елена.

Ландер рассказала, что в данный момент активно посещает кастинги и пробы, а свободное время тратит на совершенствование английского и итальянского языков.

Елена призналась, что ситуация с пандемией помогла ей взглянуть по-новому на свою жизнь и перестать жить на две страны:

«Если бы не ковид, кто знает, может быть, я еще год бы так летала. Но этот период поставил многое в моей голове на свои места, в том числе жизненные приоритеты».

В августе 2019 телеведущая вышла замуж за итальянца, родившегося и выросшего в Милане. Супруги познакомились в Москве, когда мужчина работал в России.