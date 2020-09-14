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Гузееву разнесли в пух и прах за воспитание дочери

Анастасия Иванова
2 часа назад
Телеведущую Ларису Гузееву раскритиковали за неправильное воспитание дочери. Скандальный блогер Лена Миро отметила, что артистка носится со своей дочерью, как «с писаной торбой».
«Оленька же, в свою очередь, вытирает о мамашу ноги. Внешняя хабалистость любой женщины - это жалкая попытка замаскировать внутреннюю забитость, что мы и наблюдаем на примере Гузеевой. Ни один уважающий себя человек не потерпит в отношении себя хамства. Даже от дочери. Тем более, от дочери! Это недопустимо, гадко и непростительно. Непростительно отношению к самой себе. Непростительно по отношению к своему ребенку»,
- высказалась Миро.
По мнению блогера, Гузеева слишком сильно избаловала наследницу. Именно по этой причине Оле так тяжело вписаться в общество.
«И не потому, что девушка эта - непонятый миром гений, а только лишь потому, что она отвратительно воспитана, до ужаса эгоистична и инфантильна»,
- отметила Лена.
Звёзды,Лена Миро,Лариса Гузеева,
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