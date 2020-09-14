«Оленька же, в свою очередь, вытирает о мамашу ноги. Внешняя хабалистость любой женщины - это жалкая попытка замаскировать внутреннюю забитость, что мы и наблюдаем на примере Гузеевой. Ни один уважающий себя человек не потерпит в отношении себя хамства. Даже от дочери. Тем более, от дочери! Это недопустимо, гадко и непростительно. Непростительно отношению к самой себе. Непростительно по отношению к своему ребенку»,
«И не потому, что девушка эта - непонятый миром гений, а только лишь потому, что она отвратительно воспитана, до ужаса эгоистична и инфантильна»,