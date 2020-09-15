Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес 

Смотрите видео и узнайте, как выглядели сегодняшние знаменитости до того, как попали в шоу-бизнес. Мир глянца диктует свои правила, и прежде всего они касаются внешности. Будущие звезды, оказавшись в шоу-бизнесе, начинают подгонять тела и лица под стандарты и зачастую совсем теряют индивидуальность. Но старые фотографии раскрывают секреты селебрити и показывают, какими чертами наградила их природа, а не нож пластического хирурга.