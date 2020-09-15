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Знаменитости и их двойники, которых не отличить 

BigPicture.ru 2 часа назад
Говорят, что у каждого из нас есть близнец. Звезды — не исключение. Многие люди хотят быть похожими на знаменитостей, копируя их внешность и манеру поведения, но некоторым даже не нужно притворяться, ведь они с рождения обладают поразительным сходством с известными личностями.
Житель Израиля собирает информацию о двойниках звезд и размещает их фотографии на интересной странице в соцсетях. На первый взгляд, сложно понять, где на этих фотографиях двойник, а где звезда. Удивительную подборку снимков людей, которые как две капли воды похожи на знаменитостей, можно найти на странице @same.de.la.same.
Интересный аккаунт создал израильтянин Фредди Сливински, у которого тоже есть брат-близнец. Кроме фотографий двойников известных личностей на странице можно найти смешные истории из жизни звездных близнецов о реакции на них окружающих.
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