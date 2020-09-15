Боярскому стало плохо перед вакцинацией

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому стало плохо в кабинете врача, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. Инцидент случился в городской поликлинике №39. Как сообщает "Комсомольская правда", артист пробыл в кабинете около пяти минут, а затем оттуда раздался крик: "Боярскому плохо!".
Перед вакцинацией врач осмотрел 70-летнего актера, а в какой-то момент надавил на лимфоузлы, после чего у Боярского скакнуло давление.
Артисту тут же оказали первую помощь и сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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