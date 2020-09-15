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«Морщинки я свои не скрываю»: искренность Рудковской поставили под сомнение 

Стелла Шмель 2 часа назад
«Жалкая попытка убежать от собственного возраста»
Фото: @rudkovskayaofficial
Яна Рудковская опубликовала новую фотографию в своем аккаунте Instagram. В подписи к снимку продюсер выразила благодарность визажисту, но отметила, что годы она свои не прячет:

"Морщинки я свои не скрываю, мои года -моё богатство, как розовые и красные гортензии из нашего чудесного сада 🌸 Выбираем лучшее фото",

— отметила она (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — Прим. ред.).
Блогер Лена Миро выразила сомнение, что Рудковская так уж и не стесняется своего возраста. В своем новом посте она написала:

"Мне попадались на жизненном пути женщины, которые молодятся, но Рудковская, как мне кажется, — это другой случай. Подозреваю, что она не просто старается выглядеть моложе с помощью различных ухищрений, но и чего-то очень сильно боится".

Как считает Миро, Рудковская постоянно прибегает к помощи фоторедакторов и всячески пытается себя визуально омолодить:

"Жалко и смешно выглядит её увлечение фотошопом, её попытка убежать от собственного возраста, спрятаться, забиться в угол, всех обмануть".

Миро уверена, что Яна Рудковская скрывает свой истинный возраст.
@rudkovskayaofficial
Подписчики Яны тоже усомнились в том, что Яна не старается омолодиться:

"Низ лица изменился, брыли ушли и носогубка. Свет и макияж?!",

— написала @azarova5360.

"Вроде самодостаточная женщина, а всё кому-то что-то доказывает",

— отметила @natalikholkina.

"Фотошоп конечно хорошо, но постоянно Это уже неприлично, интересно, как человек в жизни выглядит?",

— написала @viktoriiabagaeva7880.
Ранее "Рамблер" писал, что Карпович хочет избавиться от дома Прилучного и Муцениеце.
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Звёзды , Яна Рудковская
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