Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Богомолов обнародовал кадры празднования годовщины с Собчак 

Мира Маркина 2 часа назад
Константин Богомолов опубликовал видеоролик, на котором вместе с Ксенией Собчак отмечает годовщину брака.
13 сентября исполнился ровно год со дня свадьбы звезд. В программе "Ты не поверишь!" режиссер обещал организовать в этот день нечто особенное, однако поклонники пары до сих пор гадают, как прошло торжество.
На кадрах видео, которое опубликовал Богомолов, запечатлена звездная пара с тортом и горящей свечой на нем.

"День рождения нас",

— подписал видео Константин.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак и Богомолов готовят сюрприз на ситцевую свадьбу.
Звёзды , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый дизайн кроссовок Adidas подняли на смех
Новый дизайн кроссовок Adidas подняли на смех
Татьяну Догилеву не узнали поклонники
Татьяну Догилеву не узнали поклонники
Королева впервые высказалась об измене мужа и шантаже
Королева впервые высказалась об измене мужа и шантаже
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Звезды, заметно раздобревшие за лето
03:56
Звезды, заметно раздобревшие за лето
Звёзды Красота
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
09:33
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
Звёзды Красота
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
00:57
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
Дом и сад Здоровье
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
10:00
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
Здоровье
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
03:55
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Дом и сад
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
04:53
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
Дети Звёзды
Девушки показали, что делает с ними макияж
10:02
Девушки показали, что делает с ними макияж
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение