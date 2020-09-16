13 сентября исполнился ровно год со дня свадьбы звезд. В программе "Ты не поверишь!" режиссер обещал организовать в этот день нечто особенное, однако поклонники пары до сих пор гадают, как прошло торжество.

На кадрах видео, которое опубликовал Богомолов, запечатлена звездная пара с тортом и горящей свечой на нем.

"День рождения нас",

— подписал видео Константин.