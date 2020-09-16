Константин Богомолов опубликовал видеоролик, на котором вместе с Ксенией Собчак отмечает годовщину брака.
13 сентября исполнился ровно год со дня свадьбы звезд. В программе "Ты не поверишь!" режиссер обещал организовать в этот день нечто особенное, однако поклонники пары до сих пор гадают, как прошло торжество.
На кадрах видео, которое опубликовал Богомолов, запечатлена звездная пара с тортом и горящей свечой на нем.
"День рождения нас",
— подписал видео Константин.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак и Богомолов готовят сюрприз на ситцевую свадьбу.