Петросян впервые показал сына от молодой жены 

Евгений Петросян впервые показал сына от 31-летней Татьяны Брухуновой.
Юморист опубликовал в своем Instagram фотографию с младенцем и подписал ее:
"А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!".
@petrosyanevgeny
Как сообщает telegram-канал "Только никому…", по слухам, ребенка Петросяна и Брухуновой выносила суррогатная мать.
В комментариях подписчики отметили, что малыш похож на супругу артиста и пожелали семье счастья:
"Очень похож на маму— улыбка один в один!"
"Детки это счастье! Родителям здоровья и долгих лет!"
"Как на Таню похож! Молодцы, супер!".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Петросяна возмутили отмененные концерты.