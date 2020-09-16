Петросян впервые показал сына от молодой жены 

Все новости на карте

Евгений Петросян впервые показал сына от 31-летней Татьяны Брухуновой.

Юморист опубликовал в своем Instagram фотографию с младенцем и подписал ее:

"А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!".

@petrosyanevgeny

Как сообщает telegram-канал "Только никому…", по слухам, ребенка Петросяна и Брухуновой выносила суррогатная мать.

В комментариях подписчики отметили, что малыш похож на супругу артиста и пожелали семье счастья:

"Очень похож на маму— улыбка один в один!"

"Детки это счастье! Родителям здоровья и долгих лет!"