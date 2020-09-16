"Аптечный ревизорро" Екатерина Диденко раскрыла личность нового избранника.

На днях блогер объяснила, почему решилась на новые отношения через несколько месяцев после гибели мужа: в феврале 2020 года Валентин погиб на вечеринке с сухим льдом.

«Его никто не заменит, Валя всегда в моем сердце и в наших детях. Но любимый человек рядом может помочь облегчить боль потери»,

— заявила Екатерина.

Спустя несколько месяцев после похорон супруга Диденко завела новые отношения. Избранник фигурировал в Instagram блогера, однако она скрывал его лицо.

Лишь в сентябре Екатерина решилась показать Владислава, но сделала это оригинально — в форме игры. Блогер "зашифровала" фото возлюбленного среди портретов знаменитостей, предложив подписчикам "поймать Владика".

Если разобрать ролик по кадрам, можно и вправду увидеть Владислава.