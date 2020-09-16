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Диденко впервые открыто показала нового избранника 

Мира Маркина 3 часа назад
"Аптечный ревизорро" Екатерина Диденко раскрыла личность нового избранника.
На днях блогер объяснила, почему решилась на новые отношения через несколько месяцев после гибели мужа: в феврале 2020 года Валентин погиб на вечеринке с сухим льдом.

«Его никто не заменит, Валя всегда в моем сердце и в наших детях. Но любимый человек рядом может помочь облегчить боль потери»,

— заявила Екатерина.
Спустя несколько месяцев после похорон супруга Диденко завела новые отношения. Избранник фигурировал в Instagram блогера, однако она скрывал его лицо.
Лишь в сентябре Екатерина решилась показать Владислава, но сделала это оригинально — в форме игры. Блогер "зашифровала" фото возлюбленного среди портретов знаменитостей, предложив подписчикам "поймать Владика".
Если разобрать ролик по кадрам, можно и вправду увидеть Владислава.
@didenko.katerina
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоДиденко записала песню с криками погибшего мужа.
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