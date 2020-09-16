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Бразильянка застраховала свой «вид сзади» на миллионы 

Диана Товсепова 2 часа назад
Бразильские СМИ рассказали об известной в стране фанк-певице и звезде Playboy МС Риэль, решившей защитить свои пышные ягодицы от любых неприятностей.
Как выяснил "Рамблер", Риэль зовет себя самой сексуальной женщиной Бразилии, а полмиллиона ее поклонников в ее Instagram, кажется, полностью с ней согласны. Пользователи Сети оставляли под пикантными фото бразильянки настолько восхищенные комментарии (преимущественно в адрес ее пятой точки), что она решила застраховать свои округлости.

"Каждый страхует самое ценное. В моем случае — это з*****а", — рассказала Риэль.

Блогерша оценила свои ягодицы в невероятные 147 тысяч фунтов стерлингов (около 14 миллионов рублей), отметив, что ей часто угрожают, и потому она стала бояться за сохранность своей пятой точки.
Такая страховка покрывает абсолютно все: моральный и материальный ущерб, несчастные случаи, инвалидность и все происшествия, из-за которых могут пострадать ее драгоценные ягодицы.
Женский форум 9
Звёзды , Фото
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