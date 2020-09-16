Ратаковски рассказала о пережитом изнасиловании

Американская модель Эмили Ратаковски написала эссе для New York Magazine, в котором рассказала о пережитом насилии.

В 2012 году, когда Ратаковски было 20 лет, она принимала участие в откровенной съемке для журнала Darius дома у фотографа Джонатана Ледера

Ледер настаивал на том, что снимки в белье недостаточно провокационны и параллельно наливал модели вино. Как только Эмили и Джонатан остались в студии наедине, фотограф начал приставать к модели:

«Я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Мне было очень, очень больно. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой вытащила его пальцы из себя. Я не сказала ни слова. Он резко встал и бесшумно ушел в темноту вверх по лестнице».

После этой фотосессии Ледер опубликовал фотографии Ратаковски в своей книге без ее разрешения.