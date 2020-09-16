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Бледанс заявила, что наблюдается в онкологическом центре 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Мне не нужно, чтобы меня сожрал рак!»
Фото: globallookpress.com
Актриса Эвелина Бледанс стала гостьей программы «Судьба человека». В ходе передачи звезда призналась, что ее мать скончалась от рака. Это побудило телеведущую проходить регулярные проверки в онкоцентре. Таким способом она удостоверяется, что ее жизни ничего не угрожает.

«Мне не нужно, чтобы меня сожрал рак!»,

— сказала светская львица.
Эвелина открыто заявила, что не хочет умирать, несмотря на то, что постоянно находится на какой-то грани. По ее словам, ей есть, на что потратить силы — на сына Семена, на фонд помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

«В конце концов, я женщина, актриса, которая хочет работать по профессии. Нельзя хранить в себе это чувство вины. Да мне есть, за что винить себя, но если я сейчас начну это делать, то уйду с этой земли! У мамы был рак — у меня плохая наследственность, но я выполняю все предписания врача. Я не сдохну!»

— эмоционально высказалась Блеланс.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что парализованному Моисееву не хватает денег на еду.
Женский форум
Звёзды , Эвелина Бледанс
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