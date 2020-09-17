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Эффектная племянница Софии Ротару покоряет Украину смелыми фото 

Диана Товсепова 39 минут назад
Далеко не все любители творчества культовой Софии Ротару знают, что у нее есть яркая племянница Соня Кей, которая также как и знаменитая родственница, поет.
Однако в Сети сильнее удивляются не музыкальным талантам Сони, а ее смелым фотографиям. В Последний раз девушка опубликовала снимок в корсете и подписала его игривыми словами:

"Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать".

В комментариях к фотографии пользователи оставили свои восхищения, назвав девушку "дьявольской красавицей".
Соня любит выступать в ярких образах, но фотографируется для своего Instagram в еще более эффектных нарядах (а иногда, практически без них). Многие все еще удивляются, что родственница звезды российской и украинской эстрады позволяет себе публиковать подобные фото.
"Рамблер" понаблюдал за снимками украинки Сони Кей.
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Звёзды , Фото , София Ротару
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